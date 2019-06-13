Томская Росгвардия рассказала об акции по добровольной сдаче оружия

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-13T08:02:09+03:00

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Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области рассказал о ходе проведения акции по добровольной сдаче оружия населением города и области.

«Проведение данной акции, - отметил начальник ЦЛРР томской Росгвардии подполковник Алексей Кулагин, - совместно с другими мероприятиями правоохранительной направленности позволяет минимизировать незаконный оборот оружия и ведет к оздоровлению криминогенной обстановки на территории Томской области». Алексей Георгиевич рассказал, как проходит работа по добровольной сдаче оружия населением: «В соответствии с областной государственной программой на проведение акции по добровольной возмездной сдаче населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств запланировано финансирование на 2019 год в размере 900 тысяч рублей, определены размеры выплат. В течение 5 месяцев поступило 68 заявлений о добровольной сдаче оружия и боеприпасов.

По состоянию на 1 июня 2019 года в ходе акции гражданами сданы 9 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и 59 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, 6 единиц самодельного (переделанного) огнестрельного оружия, два боевых пистолета, 249 штук патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию, 43 грамма пороха, 1 единица газового оружия. По итогам 5 месяцев 2019 года Областным государственным казенным учреждением «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» произведены выплаты в размере 507759,9 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU