Группа томских подростков изуродовала мужчину, не давшего «закурить»

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-13T05:22:15+03:00

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Трое подростков из Томска получили несколько лет реального лишения свободы за нападение на случайного прохожего. В результате этой встречи мужчина получил разрывы селезенки и желудка, оскольчатый перелом бедерный кости и другие травмы.

«Установлено, что в июле 2018 года вечером компания несовершеннолетних стояла возле подъезда одного из многоквартирных домов. Мимо прошли двое мужчин, один из которых ответил отказом на просьбу подростков закурить. Когда этот мужчина, проводив друга к дому, стал возвращаться обратно, его встретили подсудимые и стали втроем его избивать, нанося множественные удары ногами и руками в различные части тела», - сообщили подробности дела в прокуратуре Томской области.

В суде двое подсудимых 17 лет вину признали частично, настаивая, что потерпевший изначально сам хотел избить их, а самый молодой 15-летний подсудимый указал также, что от его ударов пострадавший не мог так тяжело пострадать.

Все подростки были признаны виновными в преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц из хулиганских побуждений». Учитывая тяжесть наступивших последствий, отрицательные характеристики подсудимых с места учебы, потерю контроля над ними со стороны родителей, подротски приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшего с подсудимых солидарно взыскана компенсация морального вреда в сумме 250 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU