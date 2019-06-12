Свадебная вечеринка в музейном саду пройдет в Томске
Молодоженов приглашают на розыгрыш призов, шоу и фотосессию
.Фото: из открытых источников
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Тем, кто этим летом собирается играть свадьбу, будет интересно посетить вечеринку в музе.. Специально для влюбленных здесь пройдет шоу-программа 16 июня (воскресенье).Организаторы готовят несколько тематических фотозон, развлечения, угощения, показ свадебных платьев и розыгрыш призов. На вечеринке можно будет познакомиться с профессионалами свадебной сферы: фотографами, видеографами, стилистами, декораторами и ведущими.
Подать заявку на участие можно здесь: https://vk.com/club182603516
ИСТОЧНИК KP.RU