2019-06-12T16:42:20+03:00
Звезды

Под Томском пройдет праздник Царевны Лягушки

Он состоится у бассейна со сказочным представлением
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Главная героиня праздника ждет своих гостей.Главная героиня праздника ждет своих гостей.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В эти выходные томичи смогут побывать на нескольких фестивалях самой разнообразной тематики. Один из них – сказочный. Пройдет 15 июня, в субботу, на территории санатория Чажемто.

Организаторы решили провести праздник Царевны Лягушки. Гостям обещают бассейн с живой водой, грациозных лебедей, интересную развлекательную программу. Что будет: конкурс на лучший костюм «Царевна Лягушка», театрализованное представление «Чажемтовская лягушка», концертная программ, ознакомительная экскурсия по санаторию, вкуснейшая уха и выпечка, продажа сувениров, фотозоны и игровые площадки, а также вечерняя развлекательная программа.

Все подробности можно узнать по телефону: +79138565407

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свадебная вечеринка в музейном саду пройдет в Томске
Томск стал самым читающим городом России
5 томских учреждений вошли в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий
Томичи отметили День России велопробегом, соревнованиями и концертом
В ближайшие три дня Томску обещают дожди и грозы
В ТУСУРе избрали нового ректора
В ТГУ создана система для регистрации авторских прав онлайн
В Томске 12 июня, в День России, пройдет велопробег
Первый в России пациент получил "выращенный" протез, сделанный томичами
Пенсионерку из Томска сбили в 30 метрах от «зебры»
Томский Центр сибирского фольклора выиграл 2 международных конкурса
Пешеходную зону начали делать на улице Лазо в Томске
Томский предприниматель «наварился» на незаконной перевозке нефтепродуктов
Маршрутку без тормозов сняли с рейса в Томске
Томская Почта сообщила о режиме работы в День России
Томские ученые подтвердили изменение климата в Арктике
В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде
По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике
Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове
Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах
Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник
В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»
Томич украл гараж и сдал его на металлолом
Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске