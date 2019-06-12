Под Томском пройдет праздник Царевны Лягушки

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-12T16:42:20+03:00

Он состоится у бассейна со сказочным представлением

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В эти выходные томичи смогут побывать на нескольких фестивалях самой разнообразной тематики. Один из них – сказочный. Пройдет 15 июня, в субботу, на территории санатория Чажемто.

Организаторы решили провести праздник Царевны Лягушки. Гостям обещают бассейн с живой водой, грациозных лебедей, интересную развлекательную программу. Что будет: конкурс на лучший костюм «Царевна Лягушка», театрализованное представление «Чажемтовская лягушка», концертная программ, ознакомительная экскурсия по санаторию, вкуснейшая уха и выпечка, продажа сувениров, фотозоны и игровые площадки, а также вечерняя развлекательная программа.

Все подробности можно узнать по телефону: +79138565407

ИСТОЧНИК KP.RU