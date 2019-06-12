Томск стал самым читающим городом России

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-12T16:19:08+03:00

При этом опередив даже культурную столицу – Санкт-Петребург и миллионник Новосибирск

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Хорошая новость для Сибирских Афин: наш город признан самым читающим в стране. Согласно исследованию, которое проводило агентство Zoom Market, город на первом месте по любителям литературы. Респондентам задавали три вопроса: читаете ли вы книги, что вы читаете и как часто?

Томск обошел Новосибирск и Санкт-Петербург. В десятку рейтинга также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва, Волгоград, Красноярск, Воронеж и Омск.

Свыше 50% опрошенных заявили, что предпочитают читать книги в электронном формате. При этом чуть более 30% респондентов заявили о чтении книг в классическом бумажном формате, а 17% россиян предпочли аудиокниги.

Добавим, что два года назад в аналогичном рейтинге Томск занимал 17-е место, а в 2018-м не попал в двадцатку самых читающих городов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU