2019-06-12T16:19:08+03:00
Общество

Томск стал самым читающим городом России

При этом опередив даже культурную столицу – Санкт-Петребург и миллионник Новосибирск
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Книги в "классическом виде" предпочитают менее половины опрошенныхКниги в "классическом виде" предпочитают менее половины опрошенныхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для Сибирских Афин: наш город признан самым читающим в стране. Согласно исследованию, которое проводило агентство Zoom Market, город на первом месте по любителям литературы. Респондентам задавали три вопроса: читаете ли вы книги, что вы читаете и как часто?

Томск обошел Новосибирск и Санкт-Петербург. В десятку рейтинга также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва, Волгоград, Красноярск, Воронеж и Омск.

Свыше 50% опрошенных заявили, что предпочитают читать книги в электронном формате. При этом чуть более 30% респондентов заявили о чтении книг в классическом бумажном формате, а 17% россиян предпочли аудиокниги.

Добавим, что два года назад в аналогичном рейтинге Томск занимал 17-е место, а в 2018-м не попал в двадцатку самых читающих городов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свадебная вечеринка в музейном саду пройдет в Томске
Под Томском пройдет праздник Царевны Лягушки
5 томских учреждений вошли в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий
Томичи отметили День России велопробегом, соревнованиями и концертом
В ближайшие три дня Томску обещают дожди и грозы
В ТУСУРе избрали нового ректора
В ТГУ создана система для регистрации авторских прав онлайн
В Томске 12 июня, в День России, пройдет велопробег
Первый в России пациент получил "выращенный" протез, сделанный томичами
Пенсионерку из Томска сбили в 30 метрах от «зебры»
Томский Центр сибирского фольклора выиграл 2 международных конкурса
Пешеходную зону начали делать на улице Лазо в Томске
Томский предприниматель «наварился» на незаконной перевозке нефтепродуктов
Маршрутку без тормозов сняли с рейса в Томске
Томская Почта сообщила о режиме работы в День России
Томские ученые подтвердили изменение климата в Арктике
В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде
По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике
Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове
Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах
Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник
В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»
Томич украл гараж и сдал его на металлолом
Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске