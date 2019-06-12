2019-06-12T16:05:02+03:00
Общество

5 томских учреждений вошли в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий

Выпускники этих лицеев и гимназий поступают в самые престижные вузы с ИТ-направлением
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В ходе работы была собрана информация о почти 30 тысячах выпускниковВ ходе работы была собрана информация о почти 30 тысячах выпускниковФото: Олег ЗОЛОТО
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По итогам исследования агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) 5 томских школ попали в данный престижный рейтинг: лицей при ТПУ, Академический лицей им. Г.А. Псахье, Томский физико-технический лицей, гимназия №29 и Сибирский лицей.

Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов в сфере ИТ. В ходе работы была собрана информация о почти 30 тысячах выпускников более чем 8 тысяч российских школ, поступивших в 2018 году в лучшие профильные вузы на направления, связанные с ИТ.

Всего в списке 200 школ из 44 регионов России. При этом на Москву и Подмосковье приходится чуть более трети – 71 участник. Новосибирская область и Санкт-Петербург представлены в рейтинге десятью школами, по семь учреждений представляют Воронежскую область и Республику Татарстан, по шесть школ – Республику Башкортостан, Красноярский край и Нижегородскую и Самарскую области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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