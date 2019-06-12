В ближайшие три дня Томску обещают дожди и грозы

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-12T08:31:28+03:00

Чтобы не пострадать в грозу, главное- не паниковать Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По информации Томского гидрометцентра , в регионе с 12 по 14 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Также синоптики не исключают град, при грозах шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

Сегодня, 12 июня, в Томске сохранится облачная погода с прояснениями. Будет жарко +25...+27°С, может пойти небольшой дождь, а к вечеру начаться гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами усиление до 15 м/с. Температура ночью +13...+15°С. При усилении ветра горожанам рекомендуют избегать опасных мест: проходить вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU