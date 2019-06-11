2019-06-11T08:49:05+03:00
Умные вещи

В ТГУ создана система для регистрации авторских прав онлайн

Любой россиянин может оформить заявку на свою разработку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Произведение, ноу-хау, товарный знак теперь можно оформить, не выходя из домаПроизведение, ноу-хау, товарный знак теперь можно оформить, не выходя из домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авторские права на любой продукт – произведение, ноу-хау, товарный знак теперь можно оформить, не выходя из дома. Систему разработал и запустил Томский государственный университет, - сообщили в пресс-службе вуза.

Раньше, чтобы зарегистрировать авторское право, нужно было лично прийти в Роспатент. - Теперь все проще: если вы, например, написали стихотворение, вы можете файл с ним отправить в эту систему, и она сразу зафиксирует за вами заявку, с точностью по времени до минут и секунд, – объяснил советник при ректорате ТГУ Константин Беляков.

Созданная система эксплуатируется уже год. С ее помощью по договоренностям с университетским управлением нематериальных активов фиксируются права на университетские патенты.

Добавим, что эта система создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Предполагается, что к 2024 году государственные органы, органы местного самоуправления и организации РФ будут использовать преимущественно отечественное программное обеспечение.

На федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Информационная инфраструктура» будет выделено 1 224,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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