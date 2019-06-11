В Томске 12 июня, в День России, пройдет велопробег

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-11T08:22:34+03:00

На подъездах к городу ограничат движение транспорта

Изменить размер текста: A A

Завтра, 12 июня, в связи с проведением велопробега, посвященного Дню России, на восьми участках дорог ограничат движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

На участке 6 17 км автодороги Томск Каргала Колпашево временное прекращение движения транспортных средств будет установлено с 09.10 до 09.45.

На объездной дороге Томска с 09.45 до 10.10 будет запрещено движение транспорта на участке 15 7 км, а с 10.45 до 10.50 — на участке 7 – 0 км.

На участке 9,1 12,1 км автодороги Томск – Самусь ограничение будет действовать с 10.50 до 11.00, на участке 0 4,8 км автодороги Томск Мариинск — с 12.15 до 12.25.

С 12.25 до 12.40 перекроют движение на участке 0 4,5 км автодороги Михайловка Александровское – Итатка, с 12.40 до 13.00 — на участке 6,7 0 км автодороги Кузовлево – Светлый, с 13.00 до 13.10 — на участке 12,1 15 км автодороги Томск Самусь.

Временное прекращение движения не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также автомобили экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU