2019-06-11T08:07:35+03:00
Здоровье

Первый в России пациент получил "выращенный" протез, сделанный томичами

Наши ученые придумали новую 3D-технологию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Компания предлагает проектировать гильзу под конкретного пациентаКомпания предлагает проектировать гильзу под конкретного пациентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Томске разрабатывают технологию изготовления уникальной гильзы для протезов нижних конечностей. Создают ее с помощью 3D-технологий. Первый протез уже сделан для пациента из Томска.

- Для протезов нижних конечностей культеприемная гильза — это связующее звено между пациентом и всей конструкцией. Если гильза анатомически неверная, человеку будет некомфортно ходить. При этом изготавливается она вручную, — рассказал генеральный директор компании-разработчика Александр Бузимов. — Наша технология позволит исключить ошибки, сократить очередь и срок протезирования.

Компания предлагает проектировать гильзу под конкретного пациента и выращивать ее из материалов, которые смогут выдержать большие нагрузки.

- Мы доработали существующий промышленный пластик, он упругий, что сделает гильзу удобнее для пациента. Программное обеспечение, необходимое для создания цифровой модели по индивидуальным параметрам, сейчас разрабатывается, — добавил Александр Бузимов.

Сейчас компания завершает второй этап разработки. Следующий – организация производства и начало продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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