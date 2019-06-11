2019-06-11T05:11:41+03:00
Звезды

Томский Центр сибирского фольклора выиграл 2 международных конкурса

Артисты из Томска покорили жюри в Москве и Астане
Татьяна Щукина
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Богат Томск талантами! Фото: admin.tomsk.ruБогат Томск талантами! Фото: admin.tomsk.ru
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Творческие коллективы и солисты Центра сибирского фольклора из Томска успешно выступили на Международных конкурсах-фестивалях.

7 июня в Москве на ХII Международном конкурсе-фестивале «Звуки и краски столицы» лауреатами I, II, III степени стали старшая и младшая группы ансамбля «Задоринки». Яркие выступления солисток Анны Фидельской и Наталии Фёдоровой были отмечены дипломами II степени.

8 июня в Казахстане копилку побед томских артистов пополнили награды VI Международного конкурса-фестиваля «Astana Children’s Festival», который прошел в городе Нур–султане. Фольклорные ансамбли «Русиночка», «Роднички» стали лауреатами I степени, хореографический ансамбль «Хорошки» средняя группа - лауреатом II степени и младшая группа - лауреатом I степени. Отдельных наград были удостоены солистки, а «Русиночке» в целом еще достался особый диплом: «За сохранение и исполнение народного искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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