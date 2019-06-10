Пешеходную зону начали делать на улице Лазо в Томске
В Томске стартовало благоустройство пешеходной зоны по улице Сергея Лазо
«Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к работам вблизи домов №№ 20-26-30. В рамках реализации федерального проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» в этой части Октябрьского района появится современная пешеходная зона с озеленением», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.
Строители уже частично сняли старый асфальт, подготовили основание для обустройства пешеходных дорожек и начали устанавливать поребрики. В течение благоустроительного сезона здесь уложат декоративную тротуарную плитку, установят садовые диваны и урны, создадут зеленую зону с газоном и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU