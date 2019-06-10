Пешеходную зону начали делать на улице Лазо в Томске

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-10T13:13:35+03:00

Здесь появится зеленая зона с газоном и деревьями. Фото: мэрия Томска

Место для благоустройства будет обустроено из средств федерального проекта

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В Томске стартовало благоустройство пешеходной зоны по улице Сергея Лазо

«Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к работам вблизи домов №№ 20-26-30. В рамках реализации федерального проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» в этой части Октябрьского района появится современная пешеходная зона с озеленением», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Строители уже частично сняли старый асфальт, подготовили основание для обустройства пешеходных дорожек и начали устанавливать поребрики. В течение благоустроительного сезона здесь уложат декоративную тротуарную плитку, установят садовые диваны и урны, создадут зеленую зону с газоном и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU