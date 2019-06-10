2019-06-10T12:48:54+03:00
Авто

Маршрутку без тормозов сняли с рейса в Томске

В отношении 54-летнего водителя начато административное расследование
Татьяна Щукина
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Автобус был эвакуирован на спецстоянку. Фото: УМВД по ТОАвтобус был эвакуирован на спецстоянку. Фото: УМВД по ТО
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В Томске полицейскими в ходе рейда выявлен маршрутный автобус ПАЗ с неисправной тормозной системой. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, нарушитель был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе традиционной проверки безопасности пассажироперевозок на оживленных магистралях города и конечных остановках общественного транспорта.

«В отношении 54-летнего водителя собраны материалы об административных правонарушениях, ведется административное расследование. Также штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей грозит сотруднику, осуществившему выпуск автобуса на линию. Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку», - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка уточнили, что с начала 2019 года на территории Томска было зарегистрировано 207 ДТП с участием автобусов, в результате которых были травмированы 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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