Маршрутку без тормозов сняли с рейса в Томске
В Томске полицейскими в ходе рейда выявлен маршрутный автобус ПАЗ с неисправной тормозной системой. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, нарушитель был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе традиционной проверки безопасности пассажироперевозок на оживленных магистралях города и конечных остановках общественного транспорта.
«В отношении 54-летнего водителя собраны материалы об административных правонарушениях, ведется административное расследование. Также штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей грозит сотруднику, осуществившему выпуск автобуса на линию. Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку», - сообщили в ведомстве.
Стражи порядка уточнили, что с начала 2019 года на территории Томска было зарегистрировано 207 ДТП с участием автобусов, в результате которых были травмированы 14 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU