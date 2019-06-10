Томская Почта сообщила о режиме работы в День России

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-10T12:37:49+03:00

11 и 12 июня отделения будут в особом графике

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Как сообщили в местной пресс-службе Почты РФ, 12 июня в круглосуточном режиме продолжат работать только почтовые отделения Москвы на Мясницкой, Уральской и площади Смоленской, а также в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Для остальных почтовых отделений страны этот день объявлен выходным.

Во вторник, 11 июня, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU