2019-06-10T07:28:36+03:00
Происшествия

В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде

Ребенок пострадал на пешеходном переходе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В результате столкновения ребенок получил телесные поврежденияВ результате столкновения ребенок получил телесные поврежденияФото: Евгения ГУСЕВА
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Инцидент произошел 7 июня на улице Мира, 18б. В обеденное время, около двух часов дня, 61-летний водитель на автомобиле УАЗ сбил велосипедистку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка продолжала ехать на велосипеде вместо того, чтобы слезть с него и придерживая, перейти дорогу.

В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения. 9-летнюю девочку отправили в томскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей на необходимость проведения профилактической работы в семье, привития детям навыков соблюдения Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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