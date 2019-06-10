По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-10T06:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

По просьбам жителей микрорайона Спичфабрика в июле этого года силами администрации Октябрьского района здесь отремонтируют внутриквартальный проезд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На проезжей части и тротуаре между домами по ул. Айвазовского, 31 до ул. Междугородная, 24 будет уложен новый асфальт. Общая стоимость контракта – около 1 миллиона рублей, работы планируется провести после определения подрядчика. Также в этом году на участках улиц Парковая и Айвазовского планируется ямочный ремонт проезжей части. Работы по устранению дефектов также внесены в план на июль текущего года. Если получится, то этим летом подлатают и другие участки дороги в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU