Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове
Как сообщала пресс-служба мэрии в минувшую пятницу, пляж начнет работу 10 июня. По оценке санврачей, вода в Томи в районе пляжа безопасна для купания,
Все техработы по подготовке места массового отдыха к приему граждан завершены. В настоящее время на остров уже привезли лежаки и кабинки для переодевания. Оборудован водопровод, подключено электричество, готовятся волейбольные площадки.
Этим летом на острове будут проходить бесплатные занятия по аэробике и йоге, а также работать «Библиотека на песке».
Добраться до острова можно на теплоходе. Он ходит каждые полчаса с 10.00 до 19.30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20.30. Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, для детей – 25 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU