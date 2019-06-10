Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-10T06:54:06+03:00

По выходным, когда жара, на пляже всегда полно народу Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Речной трамвайчик будет курсировать туда и обратно каждые полчаса

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Как сообщала пресс-служба мэрии в минувшую пятницу, пляж начнет работу 10 июня. По оценке санврачей, вода в Томи в районе пляжа безопасна для купания,

Все техработы по подготовке места массового отдыха к приему граждан завершены. В настоящее время на остров уже привезли лежаки и кабинки для переодевания. Оборудован водопровод, подключено электричество, готовятся волейбольные площадки.

Этим летом на острове будут проходить бесплатные занятия по аэробике и йоге, а также работать «Библиотека на песке».

Добраться до острова можно на теплоходе. Он ходит каждые полчаса с 10.00 до 19.30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20.30. Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, для детей – 25 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU