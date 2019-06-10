2019-06-10T06:54:06+03:00
Общество

Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове

Речной трамвайчик будет курсировать туда и обратно каждые полчаса
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
По выходным, когда жара, на пляже всегда полно народуПо выходным, когда жара, на пляже всегда полно народуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Как сообщала пресс-служба мэрии в минувшую пятницу, пляж начнет работу 10 июня. По оценке санврачей, вода в Томи в районе пляжа безопасна для купания,

Все техработы по подготовке места массового отдыха к приему граждан завершены. В настоящее время на остров уже привезли лежаки и кабинки для переодевания. Оборудован водопровод, подключено электричество, готовятся волейбольные площадки.

Этим летом на острове будут проходить бесплатные занятия по аэробике и йоге, а также работать «Библиотека на песке».

Добраться до острова можно на теплоходе. Он ходит каждые полчаса с 10.00 до 19.30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20.30. Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, для детей – 25 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде
По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике
Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах
Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник
В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»
Томич украл гараж и сдал его на металлолом
Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске
Поддельные 5-тысячные купюры разошлись по Томской области
В Томске маршрутка сбила пенсионера на «зебре»
Томский фест «Чеховские пятницы» поменял формат
В Томской области на острове убили лося
В Томске готовятся к созданию научно-образовательного центра мирового уровня
В Томске построят студенческий кампус на 20 тысяч мест
В Томской области запускается большой проект по созданию технологий поиска запасов углеводородов
Чтобы не подвести под суд супругу, томич 3 дня умирал от раны живота
Томичка украла 380 тысяч у знакомой с помощью «мобильного банка»
Губернатор Сергей Жвачкин возглавил томскую делегацию на ПМЭФ
Папа у Васи: долги томича-алиментщика выплатил его отец
18-летний студент разбился насмерть, упав с крыши высотки в Томске
В Томске закрывается крупная сеть супермаркетов
«Зеленый щит» появится на томском «Буревестнике»
В Томске откроется новый театр
Начальника станции Томск-I задержали при получении взятки
Более 200 мастеров подали заявки на томский Праздник топора
Жара, грозы и град: в Томске объявлено оперативное предупреждение
6 июня томичи отметят День рождения Пушкина
Стало известно имя лучшего таксиста в Томске