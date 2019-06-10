Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-10T05:20:44+03:00

Про таких говорят: ни стыда, ни совести Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Предельно наглый расхититель продуктов задержан в одном из сел Томской области. 36-летний мужчина безо всякого стеснения заходил в сельские магазины и брал то, что ему хочется, после чего без спешки покидал помещение.

Полицейские без труда задержали беспринципного и ранее судимого гражданина – в качестве доказательства стражи правопорядка располагают записями видеокамер из торговых точек. Видно, что воришка выходит из магазина нетвердой походкой, возможно, преступным путем он добывал себе закуску.

На данный момент подозреваемому вменяют 3 эпизода открытого хищения продуктов.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. в отношение мучжины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU