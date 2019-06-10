2019-06-10T05:20:44+03:00
Происшествия

Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах

Мужчине вменяют пока 3 эпизода хищения продуктов
Татьяна Щукина
Поделиться:
Про таких говорят: ни стыда, ни совестиПро таких говорят: ни стыда, ни совестиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Предельно наглый расхититель продуктов задержан в одном из сел Томской области. 36-летний мужчина безо всякого стеснения заходил в сельские магазины и брал то, что ему хочется, после чего без спешки покидал помещение.

Полицейские без труда задержали беспринципного и ранее судимого гражданина – в качестве доказательства стражи правопорядка располагают записями видеокамер из торговых точек. Видно, что воришка выходит из магазина нетвердой походкой, возможно, преступным путем он добывал себе закуску.

На данный момент подозреваемому вменяют 3 эпизода открытого хищения продуктов.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. в отношение мучжины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде
По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике
Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове
Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник
В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»
Томич украл гараж и сдал его на металлолом
Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске
Поддельные 5-тысячные купюры разошлись по Томской области
В Томске маршрутка сбила пенсионера на «зебре»
Томский фест «Чеховские пятницы» поменял формат
В Томской области на острове убили лося
В Томске готовятся к созданию научно-образовательного центра мирового уровня
В Томске построят студенческий кампус на 20 тысяч мест
В Томской области запускается большой проект по созданию технологий поиска запасов углеводородов
Чтобы не подвести под суд супругу, томич 3 дня умирал от раны живота
Томичка украла 380 тысяч у знакомой с помощью «мобильного банка»
Губернатор Сергей Жвачкин возглавил томскую делегацию на ПМЭФ
Папа у Васи: долги томича-алиментщика выплатил его отец
18-летний студент разбился насмерть, упав с крыши высотки в Томске
В Томске закрывается крупная сеть супермаркетов
«Зеленый щит» появится на томском «Буревестнике»
В Томске откроется новый театр
Начальника станции Томск-I задержали при получении взятки
Более 200 мастеров подали заявки на томский Праздник топора
Жара, грозы и град: в Томске объявлено оперативное предупреждение
6 июня томичи отметят День рождения Пушкина
Стало известно имя лучшего таксиста в Томске