Томич украл гараж и сдал его на металлолом

8 Июнь 18:08 2019-06-08T18:29:51+03:00

Гараж найден и возвращен владельцу. Фото: УМВД по ТО

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В Томске полицейскими задержан подозреваемый в краже гаража. 30-летний мужчина был найден в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению потерпевшего, проживающего в Ленинском районе города.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в районе улицы Пролетарской, вызвал погрузочный манипулятор и введя в заблуждение водителя, о том, что металлический гараж, в котором также находились автомобильные колеса, принадлежит ему, вывез и сбыл похищенное в пункт приема металла», - сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам стражей порядка, ущерб владельца гаража составил около 75 тысяч рублей. Похищенное имущество полицией было изъято и возвращено хозяина.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU