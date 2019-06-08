Томич украл гараж и сдал его на металлолом
В Томске полицейскими задержан подозреваемый в краже гаража. 30-летний мужчина был найден в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению потерпевшего, проживающего в Ленинском районе города.
«По предварительным данным, мужчина, находясь в районе улицы Пролетарской, вызвал погрузочный манипулятор и введя в заблуждение водителя, о том, что металлический гараж, в котором также находились автомобильные колеса, принадлежит ему, вывез и сбыл похищенное в пункт приема металла», - сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По словам стражей порядка, ущерб владельца гаража составил около 75 тысяч рублей. Похищенное имущество полицией было изъято и возвращено хозяина.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU