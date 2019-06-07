Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-07T12:11:00+03:00

В День города фонтан «спел» горожанам классические композиции и песни о Томске

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В пятницу, 7 июня, томичи отмечают День города. По случаю праздничного события в Сквере студенческих отрядов вновь заработал светомузыкальный Фонтан молодости. Он является самым большим в Сибирским Афинах: высота его водных струй достигает 12 метров.

«Накануне на объекте были проведены пуско-наладочные работы. В ходе ремонта специалисты заменили деформированную гранитную плитку на дне чаши фонтана, выполнили дополнительную гидроизоляцию оборудования», - сообщили в мэрии Томска.

Фонтан будет радовать гуляющих ежедневно с 8 до 23 часов, кроме четверга – дня технического обслуживания. Отметим, что работу фонтана сопровождает музыка, в частности, в день 415-летия Томска он «исполнял» песни об оном.

ИСТОЧНИК KP.RU