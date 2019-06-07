Поддельные 5-тысячные купюры разошлись по Томской области

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-07T11:56:17+03:00

Также было обнаружено пять фальшивых долларовых купюр номиналом 100 и 50 долларов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В первом квартале 2019 года в Томской области банки выявили и изъяли из платежного оборота 25 поддельных российских банкнот. Это в два раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Общая сумма подделок составила 85 тысяч рублей.

Чаще всего подделывались 5-тысячные купюры. Таких насчитали 15 штук, тысячных – 10 штук.

В 2018 году в Томской области были выявлены 68 поддельных банкнот Банка России на общую сумму 312 тысяч рублей (в 2017 году – 65 банкнот на сумму 262 тысячи рублей). Также было обнаружено пять фальшивых долларовых купюр номиналом 100 и 50 долларов.

Сотрудники банков советуют проверять купюры по 4-м признакам, узнать о которых можно в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

ИСТОЧНИК KP.RU