В Томске маршрутка сбила пенсионера на «зебре»
Инцидент произошел в центре города утром
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 7 июня, около 08:50 по местному времени на проспекте Ленина, 4 маршрутка сбила пожилого мужчину. Автобус «ПАЗ» наехал на 67-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Как уточнили в томском УМВД, за рулем автобуса находился 66-летний водитель. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 794-711.
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU