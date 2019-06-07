2019-06-07T09:53:43+03:00
Происшествия

В Томске маршрутка сбила пенсионера на «зебре»

Инцидент произошел в центре города утром
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 7 июня, около 08:50 по местному времени на проспекте Ленина, 4 маршрутка сбила пожилого мужчину. Автобус «ПАЗ» наехал на 67-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Как уточнили в томском УМВД, за рулем автобуса находился 66-летний водитель. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 794-711.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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