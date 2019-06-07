2019-06-07T08:48:19+03:00
Происшествия

В Томской области на острове убили лося

Браконьеры выследили животное и подкрались к нему на моторной лодке
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На браконьеров завели уголовное делоНа браконьеров завели уголовное делоФото: Елена ВАХРУШЕВА
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На берегу Оби в районе села Уртам транспортные полицейские задержали подозреваемых в незаконной охоте.

Ими оказались двое жителей села Кожевниково. Один из них уже отбывал уголовное наказание за нелегальное хранение оружия, но все равно продолжал нарушать закон.

По сговору мужчины решили поживиться тушей лося. Они выследили животное, которое обитало на острове, и подплыли туда на моторной лодке. Убив лося из двустволки, они разделали тушу и сложили в автомобиль. На берегу их-то и задержала полиция. Также у подозреваемых нашли 5 патронов. Причиненный природе ущерб оценивается в 240 тысяч рублей.

На браконьеров завели уголовное дело по статье 258 УК (Незаконная охота). Теперь им грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Также суд может не только оштрафовать или арестовать браконьеров, но и лишить их транспортных средств и орудия добычи. Кроме того, виновным предстоит возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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