2019-06-07T08:02:00+03:00
Наука

В Томске готовятся к созданию научно-образовательного центра мирового уровня

К проекту подключилась группа компаний Cognitive Technologies
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской области.фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников
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В рамках Петербургском международного экономического форума состоялось подписание соглашения между руководством региона и группой компаний Cognitive Technologies.

Губернатор Сергей Жвачкин и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова договорились о совместной работе по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно национальному проекту «Наука», к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые обеспечат стране место вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. На один из НОЦов претендует Томская область.

Задачей центра в нашем регионе станет интеграция университетов и академических институтов с предприятиями реального сектора экономики по ключевым направлениям четвертой промышленной революции. Это «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Умный город», «4D-радар», «Точное земледелие» и другие.

Напомним, что одним из первых шагов сотрудничества Томской области и Cognitive Technologies стало использование систем искусственного интеллекта для управления беспилотным сельхозтранспортом в аграрном секторе Томской области. Главы региона и компании планируют перенести этот опыт на другие отрасли экономики.

Томские власти и представители Cognitive Technologies также планируют уделить большое внимание подготовке конкурентоспособных исследовательских команд для выполнения научных исследований и разработок, ориентированных на приоритеты Стратегии научно-технологического развития России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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