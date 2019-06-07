В Томской области запускается большой проект по созданию технологий поиска запасов углеводородов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-07T07:27:43+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме Томская область, «Газпром нефть» и государственный холдинг «Росгеология» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, документ подписали губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков.

Это будет крупный проект по созданию технологий поиска запасов углеводородов в доюрских горизонтах. Его успешная реализация призвана обеспечить дополнительную добычу углеводородов в регионе в объеме до 1,3 миллиона тонн с 2025 года. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 1,3 миллиарда рублей до 2023 года.

До конца года стороны сформируют единую «дорожную карту» и определят условия создания совместного предприятия.

Томская область должна стать кузницей технологий по разведке и эффективному освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Подписанное соглашение позволит объединить усилия компании и государства на федеральном и региональном уровнях. Предложенные нашими учеными и инженерами решения в дальнейшем смогут быть применены и в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU