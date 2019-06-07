Чтобы не подвести под суд супругу, томич 3 дня умирал от раны живота

СЕГОДНЯ 02:05 2019-06-07T02:05:44+03:00

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Трогательную супружескую любовь продемонстрировала томская пара, которую во время ссоры охватили сильные страсти. В процессе скандала 38-летняя жена ткнула своего благоверного кухонным ножом в живот. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и заявить на агрессивную спутницу жизни в полицию, мужчина решил этого не делать, поскольку полугодом ранее его любимая уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью мужа.

Женщина, бросив нож, сама обработала и перебинтовала рану. Чтобы не создавать «проблем» супруге, находившейся на испытательном сроке, муж терпел мучения 3 дня, после чего попросил сына все же вызвать «скорую». Мужчину доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков, он скончался.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области, суд признал томичку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сама подсудимая вину признала частично, заявив, что муж сам спровоцировал конфликт, оскорбляя ее нецензурной бранью, а затем ударив ладонью по лицу и схватив за волосы. Якобы удар ножом она нанесла случайно, пошатнувшись, когда муж отпустил ее волосы.

По совокупности преступлений безутешная вдова приговорена к 8 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU