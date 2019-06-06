Томичка украла 380 тысяч у знакомой с помощью «мобильного банка»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-06T11:43:49+03:00

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20-летняя жительница Томска задержана полицией за кражу денежных средств с банковского счета своей знакомой. Жертва ловкой девушки обратилась в полицию, только когда не досчиталась 380 тысяч рублей своих сбережений. Причиной преступления по мнению стражей порядка, стала излишняя доверчивость потерпевшей.

«По предварительным данным, подозреваемая, получив доступ к банковской карте и телефону потерпевшей, подключила на своём телефоне услугу «мобильный банк». После чего, в течение нескольких месяцев, подозреваемая переводила денежные средства небольшими суммами со счета потерпевшей на свой банковский счет, каждый раз при этом удаляя приходившие смс-сообщения», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит . лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU