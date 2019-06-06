Губернатор Сергей Жвачкин возглавил томскую делегацию на ПМЭФ

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-06T10:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг в северной столице России стартовал международный экономический форум, в котором принимает участие и делегация Томской области. Ее возглавил глава региона Сергей Жвачкин.

«Томский губернатор примет участие в пленарном заседании форума, в сессиях «Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал», «Экономика инноваций: возможности «умной специализации» регионов», в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и других мероприятиях ПМЭФ», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В рамках мероприятия Сергей Жвачкин также намерен провести ряд рабочих встреч и подписать соглашения с руководителями крупнейших российских компаний. Вместе с томским губернатором на Петербургском форуме работают его заместители Андрей Антонов, Юрий Гурдин и Людмила Огородова, а также ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

ИСТОЧНИК KP.RU