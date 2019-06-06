«Зеленый щит» появится на томском «Буревестнике»

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-06T02:43:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Защитный пояс у стадиона «Буревестник» ( «Политехник») высадит подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Он предполагает 100 саженцев яблони и сирени. Такая изгородь закроет стадион от шума и выхлопных газов, что идут от Богашевского тракта.

Для посадки специалисты используют крепкие взрослые саженцы, но это только первый этап, планируется, что со временем он дополнится молодыми деревьями и станет плотнее.

Добавим, что в 2019 году на озеленение Томска мэрия направит 115 миллионов рублей. На эти средства планируется высадить 16 тысяч саженцев деревьев и кустарников в Лагерном саду, на бульваре по проспекту Кирова, а также на нескольких общественных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU