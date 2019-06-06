Начальника станции Томск-I задержали при получении взятки

СЕГОДНЯ 02:12 2019-06-06T02:12:25+03:00

По версии следствия, деньги шли от владельцев торговых точек Фото: из открытых источников

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Западно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Именно под эту статью попал начальник станции Томск-I Денис Пятков.

Как уточнили в ведомстве, размер взяток составил 330 тысяч рублей. Получены они были руководством (начальником и его заместителем)в течение двух лет: с июля 2017-го по июнь 2019 года.

По версии следствия, Пятков с замом получали деньги от владельцев торговых точек на вокзале. А также незаконно использовали электроэнергию, принадлежащую РЖД.

Теперь экс-руководителей будут судить и могут лишить свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU