Более 200 мастеров подали заявки на томский Праздник топора

СЕГОДНЯ 02:00 2019-06-06T02:00:50+03:00

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Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году к нам впервые собираются приехать мастера из Филиппин, Ирландии, Италии, Турции, Черногории, Португалии, Швейцарии и Армении. С 10 июня конкурсная комиссия начнет отбор претендентов на участие в конкурсе.

Всего же на Праздник топора подано более 200 заявок из 38 стран. И это не считая берестянщиков, кузнецов, гончаров и печников, который также принимают участие в соревнованиях по категориям.

- В итоге к конкурсу будут допущены порядка 150 плотников, что на уровне прошлого года. К 20 июня будет составлен список тех, кто приедет к нам в августе", – уточнил один из организаторов фестиваля Денис Лыхин.

Напомним, что в 2018 году международный томский фестиваль-конкурс народных ремесел «Праздник топора» стал самым массовым за 11 лет его проведения. В Томской области побывали более 150 тысяч гостей и свыше 240 мастеров из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU