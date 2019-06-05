2019-06-05T13:04:39+03:00
Лето в городе

Жара, грозы и град: в Томске объявлено оперативное предупреждение

МЧС советует жителям региона соблюдать меры безопасности
Татьяна Щукина
Поделиться:
Худшие минуты непогоды лучше пережидать в помещенииХудшие минуты непогоды лучше пережидать в помещенииФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало оперативное предупреждение на четверг, 6 июня.

«По данным Томского гидрометцентра, днем 6 июня по области ожидаются местами сильные осадки, грозы, возможен град, порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Касательно температуры окружающего воздуха отметим, что в четверг ожидается один из наиболее жарких дней июня. Столбики термометра в областном центре, по прогнозу синоптиков, днем поднимутся до отметки в +25...+27°С.

В связи с получением данного прогноза томское управление МЧС напоминает жителям региона о соблюдении мер предосторожности.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем».

В глобальном масштабе не исключены чрезвычайные происшествия, обусловленных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и сбоями в работе транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
6 июня томичи отметят День рождения Пушкина
Стало известно имя лучшего таксиста в Томске
Томичи могут ознакомиться с картой перекрытий в день марафона
Житель Северска жестоко убил своего слепого деда из-за денег
265 рублей за куб: в Томске установили новый тариф на вывоз мусора
Экскурсия: мифический город, который стоял на месте Томска
Томичей предупредили о новом способе мошенничества
Под Томском пройдут гонки по бездорожью
В озере Беленьком под Томском нашил утонувшего мужчину
Облздрав: в крупном ДТП под Алаево сильнее всех пострадали женщины
В Томске полицейские и росгвардейцы провели акцию «Дети и транспорт»
В Томске арестовали организатора религиозной секты
Кассирша томского ТСЖ обогатилась на 4 млн рублей за счет платежей
Кедровый стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству
Губернатор Томской области распорядился выделить спецжилет больному ребенку
В Томске выберут лучшего водителя такси
Томичам предлагают съесть бургер бесплатно за полчаса
В Томске на Иркутском отключат воду 5 июня
Тело пенсионерки нашли в горящей квартире на Лазо в Томске
Мусоровоз сбил женщину в Томске и протащил по дороге
Научное шоу и «модный приговор» показали в День маленького томича
Томичу, придумавшему лучший слоган для Праздника топора, подарят планшет