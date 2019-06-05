Жара, грозы и град: в Томске объявлено оперативное предупреждение

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-05T13:04:39+03:00

Худшие минуты непогоды лучше пережидать в помещении Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало оперативное предупреждение на четверг, 6 июня.

«По данным Томского гидрометцентра, днем 6 июня по области ожидаются местами сильные осадки, грозы, возможен град, порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Касательно температуры окружающего воздуха отметим, что в четверг ожидается один из наиболее жарких дней июня. Столбики термометра в областном центре, по прогнозу синоптиков, днем поднимутся до отметки в +25...+27°С.

В связи с получением данного прогноза томское управление МЧС напоминает жителям региона о соблюдении мер предосторожности.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем».

В глобальном масштабе не исключены чрезвычайные происшествия, обусловленных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и сбоями в работе транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU