6 июня томичи отметят День рождения Пушкина

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-05T08:52:21+03:00

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6 июня «Открытый университет» и филологический факультет ТГУ приглашают на литературно-художественный вечер «...Ваш Пушкин».

В Пушкинском сквере (Ленина, 85) с 17:00 для всех желающих будет работать «Свободный микрофон» – прочитать любимые стихи Александра Сергеевича или свои собственные сочинения сможет каждый томич или гость города. В 18:30 – «Театр под открытым небом»: всех участников праздника ждет творческий подарок от студентов филологического факультета – театральная постановка по мотивам «Маленьких трагедий».

Также в течение всего вечера волонтеры с удовольствием проведут для всех желающих традиционное тестирование на знание правил русского языка. Как известно, 6 июня – это официальный День русского языка, так что мы просто обязаны вспомнить, на какой слог ставится ударение в слове «позвонишь»...

Подробности в группе «Открытого университета» ВК https://vk.com/opentsu.

ИСТОЧНИК KP.RU