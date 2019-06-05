2019-06-05T07:04:40+03:00
Спорт

Томичи могут ознакомиться с картой перекрытий в день марафона

По маршруту будут дежурить более 900 волонтеров и работать медпункты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Для марафона установят более 50 бетонных ограждений и 600 секций фан-барьеровДля марафона установят более 50 бетонных ограждений и 600 секций фан-барьеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году статус бегового марафона "Ярче" значительно возрос. В рамках мероприятия запланировано поведение Кубка России по бегу по шоссе, что накладывает на организаторов дополнительные требования, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, по маршруту марафона будут размещены стационарные медицинские пункты, машины «скорой помощи» будут дежурить на пл. Ленина и Новособорной, ул. Герцена и Учебной. Кроме того, автомобиль с медработниками будет следовать за участниками марафона по ходу движения колонны. В городе установят информационные щиты с маршрутом марафона и местами расположения медицинских пунктов.

Входы на пл. Новособорную будут оборудованы специальными рамками с металлодетектором. Досматривать томичей будут сотрудники полиции и члены добровольных народных дружин. По периметру площади выставят фан-барьеры. В это же время в центре Томска смонтирована система видеонаблюдения, распознающая и запоминающая лица.

В целях обеспечении безопасности зрителей и участников спортивного мероприятия путем перекрытия автомобильного движения будут задействовано почти 50 единиц тяжелой техники, столько же бетонных ограждений и 600 секций фан-барьеров.

Подробно ознакомиться с картой перекрытий можно на сайте. Охранять общественный порядок наряду с сотрудниками полиции будут более 900 волонтеров – народных дружинников, казаков, бойцов студенческих оперотрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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