Житель Северска жестоко убил своего слепого деда из-за денег

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-05T06:10:29+03:00

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Присяжные Томского областного суда признала 33-летнего безработного северчанина виновным в разбойном нападении и убийстве деда и его гражданской супруги. Также мужчина признан виновным в хищении денег погибших.

Преступление было совершено в праздничный день 8 Марта 2018 года. По случаю праздника внук, будучи основательно пьяным, заявился в дом своего 74-летнего деда.

«Он напал на слепого пенсионера, нанес ему многочисленные удары в область головы и туловища, после чего задушил проживавшую с ним 76-летнюю женщину. Затем подсудимый в поисках денег обыскал всю квартиру, перевернув и разбросав имеющиеся в ней предметы и вещи. Обнаружив деньги в размере 400 тыс. рублей, банковские карты пенсионеров и их документы, подсудимый скрылся с места преступления, предварительно закрыв дверь и сломав ключ в замочной скважине», - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры с уточнением, что мужчина уехал в Томск, где скрывался у подружки, с которой тратил украденные деньги.

Родственники хватились пропавших стариков спустя три дня. Вскрыв квартиру, они обнаружили дедушку еще живым, но бригада скорой помощи не смогла его спасти, от травм он скончался на месте происшествия.

Сам внук свою вину не признал, однако коллегию присяжных не убедил. Меру его наказания определит профессиональный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU