2019-06-05T05:47:50+03:00
Недвижимость

265 рублей за куб: в Томске установили новый тариф на вывоз мусора

Плата будет начисляться на каждого прописанного человека
Татьяна Щукина
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На некачественный вывоз мусора можно пожаловаться на "горячую линию"На некачественный вывоз мусора можно пожаловаться на "горячую линию"Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Департамент тарифного регулирования Томской области установил тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томске, Северске и Томском районе. На 2019 год он составит 264,9 рубля за кубометр мусора для населения и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Оплата будет производиться, исходя из норматива накопления –3 кубометра мусора на жильцов многоквартирных домов и 3,07 кубов – для жильцов частных домов. Сумма платежа отныне зависит от количества прописанных жильцов, а не площади квартиры, как ранее.

Ответственность за вывоз мусора возложена на регионального оператора – предприятие «Спецавтохозяйство».

Сообщить о фактах нарушений и оказания некачественных услуг по вывозу мусора жители региона могут на «горячую линию» по номеру 8-800-350-04-77 в будни с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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