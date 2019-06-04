Экскурсия: мифический город, который стоял на месте Томска

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-04T12:19:29+03:00

На европейских картах этот город обозначался вплоть до начала XVIII века Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

Горожан приглашают посетить выставку и прогуляться по подземельям

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В ближайшие выходные (8 и 9 июня) в областном «Доме искусств» (ул. Шишкова, 10) пройдут два замечательных события.

В субботу, в 12 часов состоится мастер-класс по моделированию и создание точной копии военной техники от профессионального моделиста из Новосибирска. Участники будут мастерить танк Т-31 в масштабе 1\100, и смогут забрать его себе домой.

В воскресенье, в 11:00 состоится пешая экскурсия, которую проведет член союза писателей Дмитрий Барчук по авторскому маршруту «Древний город Грустина и тайны томских подземелий».

Экскурсия создана по мотивам повести автора «Грустина», которая основана на предании о старинном городе Грустина – предшественнице Томска, истоки которой теряются в глубине тысячелетий.

Грустина — город, предположительно существовавший на территории современного Томска (или вблизи него) до начала освоения Сибири русскими первопроходцами.

Предварительная запись на события обязательна, тел. 528-348.

ИСТОЧНИК KP.RU