2019-06-04T11:44:23+03:00
Происшествия

Томичей предупредили о новом способе мошенничества

Люди сами перечисляют деньги злоумышленникам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Томской области с подобными фактами пока не сталкивались, и тем не менее, предупрежден значит вооруженВ Томской области с подобными фактами пока не сталкивались, и тем не менее, предупрежден значит вооруженФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аферисты нашли новый способ обмана держателей банковских карт, - сообщили в пресс-службе ПФР по Томской области. Пока данный вид мошенничества зарегистрирован лишь в одном регионе – в Алтайском крае.

В Бийске стали поступать сообщения от граждан, которых обманули лжесотрудники государственных учреждений: Пенсионного фонда и многофункционального центра.

В обоих случаях злоумышленники объявляли, что гражданам якобы положены определенные выплаты, которые можно получить незамедлительно, но для этого просили подтвердить анкетные данные, уточнить номер банковской карты и код из СМС-сообщения. В результате пострадал 53-летний мужчина, у которого после разговора с мошенницей, назвавшейся сотрудником многофункционального центра, исчезло с банковской карты 108 тысяч рублей.

47-летняя бийчанка оказалась более настороженной. Она пресекла разговор с лжесотрудницей МФЦ и обратилась в полицию.

В Томской области с подобными фактами пока не сталкивались, и тем не менее, Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области призывает жителей региона быть бдительными и не доверять сомнительной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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