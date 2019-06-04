2019-06-04T11:06:13+03:00
Авто

Под Томском пройдут гонки по бездорожью

Местом «СПРУТ-ТРОФИ Сибирь 2019» станет Головино
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Любителям бездорожья предлагают вываляться в грязи, вымотаться до предела и стать счастливымиЛюбителям бездорожья предлагают вываляться в грязи, вымотаться до предела и стать счастливымиФото: Олег УКЛАДОВ
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С 7 по 9 июня в окрестностях аэродрома «ДОСААФ» деревни Головино состоится третий фестиваль по внедорожному спорту «СПРУТ-ТРОФИ Сибирь 2019».

«Водители на автомобилях УАЗ (ГАЗ 69) на стандартной (штатной) резине посоревнуются в гонке по пересеченной местности. Их ждут сибирская тайга, ковры, болота, колеи и грязь, а внедорожники пройдут проверку запаса прочности 2-дневной кольцевой гонкой. Любителям бездорожья предлагают вываляться в грязи, вымотаться до предела и стать счастливыми», - говорится в сообщении.

По условиям организаторов участие принимают только автомобили марки УАЗ и только на резине марок Я-435, Я-245, К-155, К-153, К-219, К-229, К-221; ЯИ-357, Я484, И520, И502.

Победителей ждутф призы от Генерального спонсора Компании «СПРУТ» г. Ульяновск:

Первое место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Второе место – две пневмоблокировки «Спрут» (с компрессором). Третье место – лебедка «Спрут» Четвертое место – 8 аммортизаторов «RANCHO» Пятое место – комплект шкворневых узлов «Спрут»

Место проведения:

Базовый лагерь на территории Учебно-тренировочного центра «Гарнизон» Аэродром «ДОСААФ» д. Головино. Информацию для зрителей о специальных участках можно получить в базовом лагере.

Более подробная информация размещена http://tomsk4x4.ru/ и https://vk.com/tomsk4x4 Справки по телефону: 8-952-801-04-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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