В Томске полицейские и росгвардейцы провели акцию «Дети и транспорт»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-03T11:43:20+03:00

На прощание полицейские и росгвардейцы поздравили ребят с наступлением долгожданных каникул и пожелали отличного отдыха

Изменить размер текста: A A

Комплексная профилактическая акция «Дети и транспорт» проводится сотрудниками МВД России с целью повышения эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте по профилактике детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на транспорте.

На протяжении акции полицейские проводят встречи с учащимися и преподавательским составом, в ходе которых обсуждаются темы социальной важности: комплекс мер, направленных на сокращение детского травматизма, правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, пагубность неформальных молодежных объединений и групп несовершеннолетних антиобщественной и преступной направленности, в том числе «зацеперов» и «граффистов». В проведении акции «Дети и транспорт» задействованы представители органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления образованием и образовательных учреждений, администраций транспортных предприятий, общественные организации.

Сегодняшнее мероприятие, проведенное на территории Академического лицея сотрудниками Томского линейного отдела МВД России, собрало около трехсот ребят.

Инспекторы по делам несовершеннолетних довели до ребят необходимую информацию, касающуюся детской безопасности, раздали соответствующие тематические буклеты; кинолог линейного отдела показал ребятишкам общий курс дрессировки служебной овчарки Челси; сотрудники госавтоинспекции напомнили детям о соблюдении правил дорожной безопасности.

Представители силовых структур предоставили лицеистам возможность посидеть в настоящих полицейских машинах. Сотрудники вневедомственной охраны Управления томской Росгвардии разрешили ребятам включить сигнальное громкоговорящее устройство, показали, как работает рация, рассказали о служебных буднях и пригласили на службу в Росгвардию, отметив, что в это ведомство берут только самых достойных кандидатов, поэтому каждому необходимо хорошо учиться и прилежно себя вести. На прощание полицейские и росгвардейцы поздравили ребят с наступлением долгожданных каникул и пожелали отличного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU