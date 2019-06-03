2019-06-03T10:44:32+03:00
Происшествия

В Томске арестовали организатора религиозной секты

Он предстанет перед судом по обвинению в экстремизме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В секте проводились собрания, религиозные выступления и богослужения, сбор денег под видом пожертвований.В секте проводились собрания, религиозные выступления и богослужения, сбор денег под видом пожертвований.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела руководителя церкви Свидетелей Иеговы «Северская, Томск». Его обвиняют в создании структуры, которая вела экстремистскую деятельность.

По версии следствия, обвиняемый, зная о вердикте Верховного Суда продолжал заниматься незаконными делами. Еще в апреле 2017 года суд признал эту церковь экстремистской и постановил ее ликвидировать. Тем не менее до июня 2018 года там проводились собрания, религиозные выступления и богослужения, сбор денег под видом пожертвований.

В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал и от дачи показаний отказался. Суд принял решение о его аресте.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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