2019-06-03T10:20:28+03:00
Происшествия

Кассирша томского ТСЖ обогатилась на 4 млн рублей за счет платежей

Она присвоила себе деньги, которые перечисляли жильцы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Чтобы частично покрыть долг, приставы решили арестовать ее автомобильЧтобы частично покрыть долг, приставы решили арестовать ее автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
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О горе-кассире сообщили в пресс-службе судебных приставов. Работая в ТСЖ кассиром-бухгалтером на протяжении пяти лет она присваивала коммунальные платежи населения. В итоге сумма похищенных таким образом средств составила около четырех миллионов рублей.

Суд приговорил гражданку к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна выплатить ТСЖ присвоенную сумму.

Чтобы частично покрыть долг, приставы решили арестовать ее легковой автомобиль Renault Fluence 2010 года выпуска, но гражданка не отдала машину, а прятала ее в разных местах.

Тогда пристав попросила сотрудника ТСЖ проинформировать ее, когда машина появится во дворе. В итоге через несколько дней машину должницы арестовали. После проведения оценки имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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