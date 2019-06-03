Кедровый стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-03T09:13:55+03:00

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Минстроем России провел Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Проект благоустройства общегородской площадки «ЭкоКедр» в Кедровом стал одним из победителей в номинации «Малые города». Он включает строительство аллеи, обустройство зон активного и тихого отдыха, создание объектов природного маршрута. На его реализацию муниципальное образование получит из федерального бюджета 40 млн рублей.

Проект был подготовлен при участии Центра компетенций. Участие в работе принимали сами жители Кедрового: именно они высказали пожелание, чтобы в концепцию обновленной общественной территории попали игровые и спортивные комплексы, новые тротуары, озеленение и освещение.

На участие в конкурсе Томская область также выдвигала проекты благоустройства общественных пространств в Асине, Колпашеве и Стрежевом.

ИСТОЧНИК KP.RU