2019-06-03T09:10:35+03:00
Здоровье

Губернатор Томской области распорядился выделить спецжилет больному ребенку

У мальчика генетическое заболевание
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Врачи ребенка рекомендуют проводить терапию с помощью специализированного дренажного оборудованияВрачи ребенка рекомендуют проводить терапию с помощью специализированного дренажного оборудованияФото: из открытых источников
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Сергей Жвачкин принял участие в благотворительном марафоне «Обыкновенное чудо». Глава региона выделил из фонда непредвиденных расходов средства на приобретение специального дренажного жилета для 15-летнего Миши Попова.

Миша живет в томском поселке Тимирязевский, он закончил девятый класс в местной школе №64. Правда, учится на дому, потому что болен муковисцидозом. Это генетическое заболевание, из-за которого страдают жизненно важные органы, в частности — легкие.

Врачи ребенка рекомендуют проводить терапию с помощью специализированного дренажного виброжилета «Vest», стоимость более 700 тысяч рублей. Спецоборудование должно помочь мальчику в преодолении заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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