В Томске выберут лучшего водителя такси

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-03T07:39:46+03:00

. В этом же году участвуют уже 33 региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Профессия таксиста легко совместима с любой другой. Однако есть такие водители, для которых это призвание. 20 таксистов из Томской области подали заявку на конкурс «Лучший водитель такси». В июне пройдет региональный этап в нашем городе, а победитель поедет на всероссийский конкурс «Лучший водитель такси России — 2019», который состоится в октябре в Сочи.

Конкурс, как сообщают организаторы, будет состоять из практического и теоретического этапов. Конкурсанты покажут свои навыки вождения, знания ПДД и устройства легкового автомобиля. Ценные призы и денежные вознаграждения гарантируются.

В прошлом году победитель из Томска Павел Соколов занял второе место в финале. Удастся ли в этом году томичу стать самым крутым таксистом страны - покажет время. В этом году участвуют уже 33 региона.

ИСТОЧНИК KP.RU