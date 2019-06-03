В Томске выберут лучшего водителя такси
Профессия таксиста легко совместима с любой другой. Однако есть такие водители, для которых это призвание. 20 таксистов из Томской области подали заявку на конкурс «Лучший водитель такси». В июне пройдет региональный этап в нашем городе, а победитель поедет на всероссийский конкурс «Лучший водитель такси России — 2019», который состоится в октябре в Сочи.
Конкурс, как сообщают организаторы, будет состоять из практического и теоретического этапов. Конкурсанты покажут свои навыки вождения, знания ПДД и устройства легкового автомобиля. Ценные призы и денежные вознаграждения гарантируются.
В прошлом году победитель из Томска Павел Соколов занял второе место в финале. Удастся ли в этом году томичу стать самым крутым таксистом страны - покажет время. В этом году участвуют уже 33 региона.
ИСТОЧНИК KP.RU