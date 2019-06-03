Томичам предлагают съесть бургер бесплатно за полчаса

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-03T07:24:00+03:00

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Акция называется «Бургер «Убийца». Посетителям одного из баров предлагается съесть большой бургере весом 2 килограмма за 30 минут. В случае, если гость успеет это сделать. То ему не придется платить за такой обед. В противном случае придется рассчитаться. В составе такого бутерброда несколько больших котлет из мраморной говядины, перец халапеньо с соусами «Ранч» и «Ананасовый», картошка фри и еще много чего. Также прилагается бутылка «Кока-Колы».

Диетологи не советует принимать участие в таком эксперименте, поясняя что за один прием пищи не рекомендуется поглощать более 1 кг еды. Для большинства людей состояние «Боже, я сейчас лопну!» начинается после того, как в желудок поступило от 0,5-1,5 килограмма пищи. Но желудок — и вы об этом наверняка слышали — способен растягиваться со временем, особенно если вы регулярно игнорируете сигналы о переедании. Например, в 2017 году на чемпионате по поеданию хот-догов выиграл человек, который съел сразу 72 булочки с сосиской за короткое время.

А это около 7,5 литров пищи в желудке, что намекает на то, что размеры органа легко могут выйти за нормальные пределы, если вы не будете осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU