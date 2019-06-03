В Томске на Иркутском отключат воду 5 июня
Жителям ряда адресов стоит сделать запасы заранее
В зоне проведения работ предприятие будет вынуждено отключить холодную водуФото: Дмитрий СМИРНОВ
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«Томскводоканал» сообщает о том, что в среду, 5 июня, отключат воду в ряде домов Октябрьского района.
Рабочая бригада заменит 13 задвижек на жилые дома. В зоне проведения работ предприятие будет вынуждено отключить холодную воду.
Водоснабжение будет отсутствовать с 09.30ч. до 22.00 ч. 05.06.2019г. по следующим адресам:
ул. Иркутский тракт, 120,122,122/1,122/1 стр.2,124,126,126/2;
ул.Беринга, 1/3;
ул.И.Черных, 111,113;
ул.Лазарева, 2,2а,4,4а,6,6а,6б.
ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!
ИСТОЧНИК KP.RU