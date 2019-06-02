2019-06-02T08:44:50+03:00
Происшествия

Тело пенсионерки нашли в горящей квартире на Лазо в Томске

Трагедия произошла днем в субботу
Татьяна Щукина
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Пожар произошел в одной из комнат на первом этажеПожар произошел в одной из комнат на первом этажеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в здании бывшего общежития в переулке Лазо, 10а случился в субботний день в Томске. В процессе тушения огня в одной из комнат на первом этаже сотрудники МЧС обнаружили труп 60-летней женщины. Как уточнили в региональном управлении ведомства, сообщение о сильном задымлении подъезда в пятиэтажном доме в Октябрьском районе поступило на пульт пожарной службы 1 июня в 14:38 часов.

«В ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 3 единицы техники. Пожар локализован в 14:54, ликвидирован в 14:56», - отмечено в официальной информации пресс-службы областного ГУ МЧС России.

Спасатели рассказали, что площадь пожара составила три квадратных метра, в комнате обгорели телевизор, стол и пол.

Причина возгорания уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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