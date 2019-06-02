Мусоровоз сбил женщину в Томске и протащил по дороге

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-02T08:08:38+03:00

Наезд на пешехода произошел рядом с известным торговым центром. Фото: domofoto.ru

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Томске в субботу, 1 июня. На одной из наиболее оживленных магистралей города автомобилем КамАЗ была сбита женщина. По словам свидетелей ДТП, опубликованным в соцсетях, машина представляла собой мусоровоз, который после наезда на пострадавшую, еще некоторое время протащил ее за собой по дороге.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о наезде на женщину в 12:10 часов по адресу Иркутский тракт, 142/3.

«Автомобилем КамАЗ под управлением мужчины-водителя 1977 года рождения совершен наезд на женщину-пешехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства наезда», — отмечено в официальном сообщении ведомства с уточнением, что очевидцы происшествия могут обращаться в Госавтоинспекцию по телефону 66-44-22.

По данным стражей порядка, сбитая женщина жива, с травмами она доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU