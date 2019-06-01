Научное шоу и «модный приговор» показали в День маленького томича

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-01T13:12:27+03:00

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1 июня в Томске в этом году был не только Днем защиты детей, но и Днем маленького томича. По решению мэра детский праздник отделили от Дня томича, что отмечаем в сентябре. Причиной стало то, что 8-9 сентября погода, чаще всего, непредсказуемая, а ребятам хочется подарить по-настоящему радостное событие.

Погода сегодня и правда была хорошей, солнечной. Площадки с разнообразными развлечениями и занятиями начали работать в 13:00. Официальное открытие праздника стартовало в 14:00 на главной сцене, где начался детский концерт. Самыми «востребованными» оказались площадки с научным шоу, цирковым аттракционом (качеля из полотна), модный подиум и детская кухня.

Также дети могли принять участие в конкурсе рисунков, порисовать в гигантской раскраске, посмотреть мультики, а также посидеть и сфотографироваться в различных служебных автомобилях, которые предоставило МЧС. Параллельно детский праздник проводился в Городском саду. Там также был концерт на сцене и различные активности.

По самым скромным подсчетам в центре города собралось более 15 тысяч человек.

На празднике оказалось много фотозон, где можно было сделать селфиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU